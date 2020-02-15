Kemal Aytürk tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, önceki gece sağ ayağından yaralanan 43 yaşındaki Ali Kızılateş’in silahlı saldırıya uğramadığı tespit edildi.

Ali Kızılateş’in, Kemal Aytürk’ün belindeki silahın yere düşüp patlaması sonucu yaralandığı ortaya çıktı. Kızılateş ile Aytürk’ün aynı meyhanede oldukları sırada kazanın yaşandığı belirtildi. Zanlı Aytürk’ün olayın ardından meyhanenin yakınlarında, 197 promil alkol etkisi altında, yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdiği esnada tespit edilerek gözaltına alındığı açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan Aytürk dün mahkemeye çıkarıldı.

Belindeki silah yere düşüp patladı

Adli Şube’de görevli polis müfettiş muavini Eser Çelebi, zanlının, 13 Şubat 2020 tarihinde, saat 20.45’te, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir meyhanede, beline takılı olan tabancanın yere düşerek patlaması sonucunda, aynı meyhanede bulunan Ali Kızılateş’in sağ ayak bileğinden yaralandığını söyledi.Kızılateş’in hayati tehlikesinin bulunmadığını bildiren Çelebi, zanlının, aynı gün Yeniboğaziçi’nde, olayın gerçekleştiği meyhanenin yakınlarında, 197 promil alkol etkisi altında, yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdiği esnada tespit edildiğini ve gözaltına alındığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Çelebi, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.