2 yılda sonuçlandı

Suna ERDEN

Girne’de 2018 yılında meydana gelen olayda eniştesiyle kavga ettiği gerekçesiyle ciddi şekilde darp ettiği J.Ç.’nin burnunu kıran Tuncay Aygün hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık hakkındaki şikâyetin geri çekildiği belirtilirken, sanık 3 ay hapse mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer huzurundaki davada olgular aktarıldı.

Kararda sanığın 23 Nisan 2018 tarihinde Girne’de Mersin Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında, eniştesini darp ettiği gerekçesi ile J.Ç.’yi ciddi şekilde darp ederek burnunun kırılmasına neden olduğu belirtildi. Sanığın soruşturma amaçlı 24 Nisan 2018’de tutuklandığı, yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldığı kaydedildi. Sanığın ifade vererek suçunu kabul ettiği, adaletin erken tecellisine katkı koyduğu, ayrıca sabıkasız bir kişi olduğu belirtildi.

Ağır ceza heyeti, sanık hakkındaki tüm olguların değerlendirildiğini belirterek, 3 ay süreyle hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.