Merit Lefkoşa’da sahne alan Yıldız Tilbe söyledi, sevgililer eğlendi

Merit Lefkoşa Hotel’de iki gece üst üste sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Sevgililer Günü’nü kutlayan çiftlere ve otel misafirlerine unutulmaz saatler yaşattı.

Güne uygun aşk şarkıları ile programına başlayan sanatçı, misafirlerden gelen istekleri de geri çevirmedi. Sanatçının özellikle “Delikanlım” adlı şarkısı salondakilerden büyük alkış aldı.

Tilbe kendine özgü dansı ve tavırlarıyla dinleyenlerin beğenisini kazanan sanatçı, Sevgililer Günü’nün önemine değinen kısa bir de konuşma yaptı, “Tüm sevenlerin bu özel günü kutlu olsun” dedi.

Program sonunda mükemmel organizasyon için Merit Lefkoşa’nın yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden sanatçı ilk fırsatta yeniden adaya geleceğini söyledi.

