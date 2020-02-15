Yıldızlar sahne aldı  1-2

Yer: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Emre Öztaşlı, İsmail Egeli, Hakan Gök, İsmail Ercan

Çetinkaya: Kani Çeliker, Allen Assogba, Batuhan Çalban, Hakan Karacaoğlu(Dk.77 Mehmet Söker), James Obongha, Mustafa Yaşınses, Sameul Dongbele, Emek Kırılmaz, Emir Dolu, Toykan Hacet(Dk.46 Doğukan Demirman), Tunç Özgürgün

Göçmenköy: Mustafa Dağman, Erol Aksunlar, Mevlüt Önal, Lawal Oladipupo, Reşit Erişik, Fikret Yağcıoğlu(Dk.83 Kadir Çetinkaya), Rıfat Kaniöz, Kemal Uçaner(Dk.70 Ahmet Coşkun) John Okoli, Ahmet Hatay, Kenneth Ngwoke(Dk.90 Rahmi Çelik)

Goller: Dk.78 James(Çetinkaya)- Dk.31-75 Kenneth

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in 19. haftasında Çetinkaya, konuk ettiği Göçmenköy’e 2-1 mağlup olurken 15 puanda kaldı, Göçmenköy ise puanını 25’e çıkardı.

14.dk: Gelişen Göçmenköy atağında ceza sahasında topla buluşan John Okoli uygun durumda topu dışarıya attı.

19.dk: Çetinkaya gole çok yaklaştı. Allen ile duvar pasına giren Mustafa Yaşınses, yaklaşık 25 metreden topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Mustafa’nın bakışları arasında üst kale direğinden oyun alanına geri döndü.

31.dk: Göçmenköy öne geçti. Topla ceza sahasına giren John Okoli, şık bir hareket ile rakibinden sıyrıldı. Sonrasında ortasında Kenneth’in kafa vuruşunu Tunç çizgiden çıkardı, dönen topu bir kez daha tamamlayan Kenneth topu ağlara gönderdi. 0-1

34.dk: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Erol’un kafa vuruşunu çizgi üzerinden Hakan uzaklaştırmayı başardı.

64.dk: Çetinkaya gole çok yaklaştı. Gelişen atakta ceza sahası üzerinden James bekletmeden plase vuruşunu yaptı ancak topu kaleci Mustafa harika çıkardı.

65.dk: Kaleci Kani’nin kısa düşen pasında Okoli, yaklaşık 30 metreden topu direkt kaleye gönderdi ancak Emir topu çizgi üzerinden çıkardı.

75.dk: Göçmenköy farkı 2’ye çıkardı. Okoli topu Doğukan’dan kaptı ve orta sahayı geçti. Sonrasında pasını Kenneth’e aktardı. Kenneth de düzgün bir vuruşla fileleri buldu. 0-2

78.dk: Emek’in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mustafa Dağman boşa çıktı ve topa son dokunan James ağları buldu. 1-2

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Göçmenköy Çetinkaya karşısında 2-1 galip gelerek haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Göçmenköy puanını 25’e çıkarırken Çetinkaya 15 puanda kaldı.