TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencileri Ağaç Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi

TED Kuzey Kıbrıs Koleji 3. Sınıf öğrencileri her yıl geleneksel olarak hazırlanan Ağaç Bayramı etkinliğini coşkuyla kutladılar.

Salonu dolduran ailelerin izlediği etkinlikte öğrencilerin heyecanı gözlerinden belli olurken 3. Sınıf öğrencileri İngilizce – Türkçe piyesler sergileyip, söyledikleri şarkılarla eğlendiler.

Etkinlik sonunda aileleri ile beraber dönem içinde geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları sergiyi gezen öğrenciler, ailelerine birlikte dikmek üzere fidan hediye ettiler. Öğrencilerin doğa sevgisi ve gelecek nesiller için ağaçlandırmanın ne kadar önemli olduğunun bilincine bir kez daha varabilmeleri için TED Kuzey Koleji’nde her sene düzenlenen etkinlik keyifli görüntülerle son buldu.