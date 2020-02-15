Gece kulübünde keyif yaptılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde Elif Hacet Uçar’a ait mandıradan 3 kuzu ve bir koyun çaldıkları tespit edilen İbrahim Şeytan ve Mehmet Kılınç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların 3 kuzuyu 400 Euro’ya satıp, parayı gece kulübünde harcadıklarını itiraf ettikleri belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 9 Şubat 2020 tarihinde Hamitköy' de Elif Hacet Uçar’a ait mandıradan 3 kuzu ve bir koyun çaldıklarını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edilerek yakalandıklarını, gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Polis, zanlıların hayvanlardan üçünü Güzelyurt’ta bir şahsa 400 Euro’ya satıp, parayı gece kulübünde harcadıklarını itiraf ettiklerini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların hayvanlardan birini ise araca yüklerken kaçırdıklarını ve aramalarına rağmen bulunmadıklarını öne sürdüklerini söyledi.

Biri cezaevine gitti

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlı İbrahim Şeytan’ın teminata bağlanmasını, ön izin süresi dolan zanlı Mehmet Kılınç’ın ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, Mehmet Kılınç’ın 21 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı İbrahim Şeytan ise 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.