LAÜ’ye yeni gelen öğrenciler için birbirinden farklı birçok etkinlik gerçekleştiriliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi tarafından düzenlenen 2019-2020 Akademik Yılı oryantasyon programı, öğrencilerin LAÜ oryantasyon ekibi tarafından Ercan Havalimanı’ndan karşılanıp, yurtlarına yerleştirilmesi ile başladı.

“2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Oryantasyon Programı” kapsamında LAÜ’ye farklı ülkelerden yeni gelen öğrencilerin üniversiteye ve KKTC’ye uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, üniversitenin birimlerini tanımalarına olanak sağlayacak birbirinden farklı birçok kültürel ve sportif aktivite gerçekleştirilecek.

Kampüs içerisinde kurulan 3 farklı istasyonda yeni gelen öğrencilere birçok konuda bilgilendirme yapılırken, öğrencilerin kayıt işlemlerini kolaylıkla tamamlamaları için öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor. Öğrencilere yönelik düzenlenen gezi programları kapsamında 14 Şubat tarihinde Lefke bölgesini rehber eşliğinde ziyaret eden öğrenciler Lefke’nin tarihi, doğal ve kültürel mekanları hakkında bilgi alma fırsatı yakaladılar.

Birçok etkinliğin yer alacağı oryantasyon programı çerçevesinde düzenlenecek Kıbrıs Kültür Gecesi’nde öğrencilere Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetler ikram edilecek ve kültürel gösteriler sergilenecek.