Bölgesel toplantılarda sona gelindi 

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) Yönetim Kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların üçüncüsü yapıldı. Derneğin 2020 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan bölgesel toplantıların üçüncüsü önceki akşam Girne bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirildi. Karaoğlanoğlu Merit Park Hotel’de (Kervansaray) yapılan bögesel toplantılara Dernek başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler katıldı.



Öngörülerin çözüm odaklı olması önemli

Girne bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin yer aldığı toplantıda her bölgede olduğu gibi antrenör sözleşmeleri gündeme getirilerek gerekli özenin gösterilmesi ve Futbol Federasyonu antrenörlere sahip çıkması, antrenör ilişkilerinin daha iyi noktalara gelebilmesi için gece düzenleyerek kaynaşma sağlanabileceğini, eskiden teknik adamlar kulübü yönlendiren kesimdi, şimdilerde ise yönetici istediğini yapıtığını, antrenörün saygınlığı son yıllarda basın da kullanılarak bazı antrenörler açıklamları ile kötülemeye çalışıldığını, derneğin bu davranış içerisine girenleri tesbit ederek gerekli ikazlarda bulunması, antrenörlerin protokollerde yerini alması, yılbaşı kutlamalarında siyasetçilerden uzak durulması, paravan antrenörlerin ciddi sıkıntılara yarattığını, süratle yaptırım uygulanması, 21 yaş altı sınırının kaldırılması, 21 yaşındaki oyuncular A takıma çıkamayanların serbest kalması, kamu ve özelde çalışan antrenörlerin izinler konusunda yardımcı olunması, Güvenlik Kuvvetlerine yazı yazılarak asker oyuncuların antrenman ve maç izinleri konsunda kolaylık sağlanması, antrenörlerin maça çıkarken hedefleri maçı kazanmaya yönelik olduğunu, ama maç sonu biri birini tebrik etme nezaketin gösterilmesi, kulüplerin devamlı borcu olduğundan dolayı antrenörler alacakları ile ilgili Futbol Federasyonu yardımcı olması gerektiğini, statülerin belirlenmesi için Futbol Federasyonu ile toplantılar yapılması, ülke futbolunun daha ileriye taşınması noktasında önemli kararların alınması toplatıda öne çıkan önemli konu başlıkları oldu.

Son toplantı

4 ilçemizde gerçekleştirilen bölgesel toplantılar her perşembe akşamı farklı bölgelerde yapılarak devam ediliyor. Bölgesel toplantıların dördüncü ve sonuncusu Lefkoşa bölgesi antrenörleri katılımı ile 20 Şubat Perşembe akşamı saat 19.00’da Dernek Lokalinde yapılarak toplantılar sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 11:53