Zirvede kapışma

K-Pet Süper Ligi’nin 19. haftasında zirve mücadelesi veren takımlardan Merit Alsancak Yeşilova ile Cihangir bugün karşı karşıya gelecek.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanacak karşılaşmada ligde 37 puanla üçüncü sırada bulunan Cihangir zirve iddiasını sürdürmek için galibiyet hedeflerken yine zirve hesapları yapan Merit Alsancak Yeşilova ise bu fırsatı değerlendirerek haftayı 3 puan ile ayrılmak istiyor.

Merit Alsancak Yeşilova alacağı 3 puanla hem zirveye tırmanmak istiyor hem de rakibinin önüne geçmek istiyor.