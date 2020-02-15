Ağır suç işledi

Suna ERDEN

Lefkoşa-Dumlupınar bölgesinde S.A. isimli 50 yaşındaki kadını darp edip tecavüze kalkıştığı gerekçesiyle 7 davadan suçlu bulunarak mahkûm edilen 50 yaşındaki Cemal Uçar hakkındaki ceza kararı dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve aleyhine getirilen ‘ırza geçmeye teşebbüs’, ‘kasti hasar’, ‘ciddi darp’, ‘şiddet kullanma tehdidi’, ‘cinsel saldırı’, ‘mülke tecavüz’ ve ‘darp’ suçlarının tümünden mahkûm edilen sanık 30 ay hapse mahkûm edildi.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı. Kâtip, sanığın işlediği ırza geçmeye teşebbüs suçunun 10 yıla kadar hapis cezası öngören ve cinsel dokunulmazlığı ihlal eden suçlardan olduğunun altını çizdi. Kâtip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 30 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Dumlupınar’da 12 Mayıs 2013 yılında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Sanık Uçar, daha önceden tanıdığı 50 yaşındaki S.A.’nın evine zorla girdi. İçeriye giren sanık, kendisine karşı koyan S.A.’nın vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp etti. Yine iddiaya göre zanlı S.A.’yı sürükleye sürükleye yatak odasına götürüp, elbiselerini yırtarak zorla çıkardı. Sanık, darp ettiği ve zorla soyduğu S.A.’nın ırzına geçmeye kalkıştı.

Bu esnada bir fırsatını bulan S.A, balkona kaçıp bahçıvandan yardım istedi. Eve gelen bahçıvan, Cemal Uçar’ın gözüne yumruk atıp etkisiz hale getirdikten sonra polisi aradı.

Saldırıya uğradığını iddia eden S.A., polise verdiği ifadede Uçar’ın kendisini zorla soyduktan sonra çıplak fotoğraflarını çektiğini ve kendisi ile cinsel ilişkiye girmemesi halinde sosyal paylaşım sitesi facebookta yayınlamakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan sanık polisteki sorgusunda tüm suçlamaları reddetti. Tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan sanık hakkındaki yargı süreci dün tamamlandı.