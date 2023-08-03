Kendi başını yaktı

Lefkoşa’da iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen asayiş denetimleri esnasında üzerinde yeşil reçeteye tabi 59 adet hap bulunan İbrahim Gökçe, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bir eğlence mekanında garson olarak çalışan zanlının tutuklandıktan sonra çalışma izninin iptal edildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 29 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.30 sıralarında Göçmenköy bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede garson olarak çalışan İbrahim Gökçe’nin asayiş kontrolleri esnasında şüpheli hareketler sergilediğini ve bu nedenle üstünde arama yapıldığını söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından yapılan aramada zanlının tasarrufunda yeşil reçeteye tabi olan toplamda 59 adet hap bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olan zanlının İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçundan yargılanmak üzere teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 150 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.