Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden Kutlu Kızılokgil, 350 liralık su parasını ödemek için gittiği belediyede 2 bin lira istenince şok oldu. Diyalog’a konuşan Kızılokgil yaşadığı sıkıntıyı anlatarak çözüm üretilmesini talep etti. Lefkoşa Belediyesi personeli tarafından ikametgâhının sayacının okunduğunu ve 350 liralık fatura yazıldığını ifade eden Kızılokgil, su parasını ödemek için belediyeye gittiği zaman 2 bin liranın üzerinde bir fatura ile karşılaştığını söyledi. Engelli maaşıyla yaşamaya çalıştığını ifade eden Kızılokgil şunları ifade etti:

“Geçtiğimiz gün Lefkoşa Türk Belediyesinin elemanı geldi, evimin su sayacını okudu ve faturayı bana verdi. Faturalarımı düzenli ödeyen biriyim. Sayacım okunduğu zaman bana verilen fatura üzerinde bakiye borcumun olmadığı da zaten belirtildi. Su borcumun 350 lira 50 Kuruş olduğu belirtildi. Belediyeye gittiğimde 2 bin 16 Türk Lirası borcum olduğunu söylediler. Nasıl olduğunu sorduğumda ise bakiyem olduğunu ifade ettiler. Bakiye borcu evde bana verilen faturada yoktu ancak onların sisteminde bakiye borcum çıktı. Evimde sayacı okuyan memurun verdiği fatura mı yoksa belediyeden bana verilen fatura mı sahte bilemedim. 91 ton su kullandığım söyleniyor. Bu kadar su kullanmış olamam. Bu sorunun çözülmesini istiyorum. Elimde iki belge var; birinde bakiye borcu görülüyor, diğerinde ise borçsuz olduğum belirtiliyor. Engelli maaşıyla elektrik, su, mutfak masraflarını karşılamaya çalışıyorum. Ayrıca düzenli kullanmam gereken ilaçlarım da var. Bu parayı ödemem imkansız. Yetkililer buna bir çözüm bulsun.”

