Kürsüde şiirler okundu

Dört İşlem Eğitim Merkezi’nden 60 çocuk, öğretmenleri eşliğinde Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Meclis Kütüphanesi'ni ziyaret eden çocuklar, Genel Kurul sıralarında oturdu ve kendilerine Meclis hakkında bilgiler verildi.

Milletvekili kürsüsünden şiirler de okuyan çocuklar, vekil koltuklarından ülke sorunlarına dair görüşlerini de dile getirdi.

Genel Kurul salonunda çocuklara hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis’in arka tarafında yer alan “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ifadesinin iyi bilinmesi gerektiğine değinerek, milletvekillerinin halkın adına Meclis’te yer aldıklarını söyledi.

Töre, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.