‘Ürünler yasal limana’ 

Türkiye’den demir alan ve Güney Kıbrıs’a giden gemi sayısının son üç yılda 402 olduğu belirtildi. Söz konusu gemilerin büyük bir çoğunluğunun yük taşıdığı ve güneye satılan ürünlerin ‘yasal limanlardan’ geldiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Limanlar Birimi’nin yayımladığı verilere dayanarak Türkiye’den demir alan ve Güney Kıbrıs’a gelen gemi sayılarına yer verdi.

Türkiye’den Güney Kıbrıs’a 2020’de 122; 2021’de 97; 2022’de 140; bu yıl ise şimdiye kadar 43 geminin geldiğini yazan gazete toplam 402 gemiden 370’nin yük indirmek, 19’nun yolcu ve yük indirmek, bir tanesinin sadece yolcu indirmek, 12’sinin ise yük ve yolcu olmaksızın geldiğini belirtti.

Gazete haberinde gemilerden 152’sinin tanker; 97’sinin dökme yük gemisi(bulk carriers) olduğunu, 24’nün konteyner taşıdığını, 7’sinin ise araç taşıdığını yazdı.

Habere göre, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana, Güney Kıbrıs limanlarına demirleyen gemilerden 6’sı(1’i tanker, 5’i bulk carriers), Türkiye’deki gemi siciline kayıtlıdır.

Güney Kıbrıs’ın ötesinde başka bir bayrakla kayıtlı olan 2022’deki 7 ve 2023 yılındaki(şu ana kadar olan) 3 yolcu gemisinin(cruise), Güney Kıbrıs limanlarından demir alıp Türkiye limanlarına yöneldiğini yazan gazete açıklanan verileri baz alarak, son yıllarda Türkiye’den demir alıp Güney Kıbrıs limanlarına gelen gemilerde azalma gözlemlendiğini ayrıca Türkiye gemi siciline kayıtlı olan ve Rum limanlarına demirleyen gemi sayısının da oldukça az olduğunu belirtti.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Türk Ürünleri Yasal Olarak Limanlarımızdan Geliyor” başlığıyla verirken Yeşil Hat üzerinden gelen ürünlerin, Türk menşeli mi yoksa Kıbrıs Türk ürünü olup olmadığının son aylarda tartışılırken Limanlar Birimi’nin dün açıkladığı verilerin Güney Kıbrıs limanları aracılığıyla Türkiye'den doğrudan ithal edilen ürünlerin sayısını net bir şekilde ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete gemilere ilişkin beyan edilen yük toplamının ise 4.04 milyon ton olduğunu belirtti.

Gazete yapılan ilgili açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, Türk limanlarından demir alan gemilere veya Türkiye gemi siciline kayıtlı olan gemilere ambargo uygulamadığının da ifade edildiğini yazdı.