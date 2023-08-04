Katkıya hazır

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Cumhuriyetçi Parti Teksas Eyaleti Kongre Üyesi Pete Sessions, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde inceleme ziyaretinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Sessions, daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyaret gerçekleştirirken, bu kez de Kıbrıs Türk tarafı ile istişarelerde bulunmak ve adadaki her iki tarafa dair fikir sahibi olmak üzere KKTC’yi ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Sessions, KKTC’de bulunduğu süre zarfında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre olmak üzere bir takım temaslarda bulundu ve tarihi yerleri ziyaret ederek, ülke hakkında detaylı bilgi edindi.

Kongre üyesi Sessions, ayrıca Kıbrıs Türk tarafının özellikle turizm sektörüne dayalı ekonomik gelişimini desteklemek üzere görüş alışverişlerinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkını bugüne kadar kat ettiği başarıdan dolayı takdir ettiğini ifade eden Sessions, teknoloji konusundaki kendi tecrübelerine dayanarak, özellikle ülkedeki üniversiteler tarafından kat edilen ilerlemeye ve üniversite mezunlarının kalitesine şahit olmaktan memnun olduğunu kaydetti.

Sessions, KKTC’nin dostu olduğuna vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması çabalarına elinden gelen katkıyı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Tatar, yeni vizyonu anlattı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Pete Sessions ile Kıbrıs sorununun ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası topluma ve ABD’ye, “Kıbrıs Türk tarafının iki Devlet ve egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni politikasını tanıma” çağrısında bulundu ve bu yeni politikanın, sadece Kıbrıs'taki taraflar için değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz bölgesinde sorunların çözümü için de uygulanabilir, adil ve sürdürülebilir bir temel oluşturacağını belirtti.

“Adada bir çözüme varılmasına hazırız, ancak bu çözüm pratik, adil ve sürdürülebilir olmalıdır” diyen Tatar, “Bu amaca ulaşabilmek için varılacak anlaşmanın iki Devlet temeline dayandırılması gerekmektedir. Bunu, daha iyi bir Kıbrıs için barışın sürdürülebilmesi adına, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Türkiye ve Yunanistan’ın yanı sıra bölgede istikrar isteyen tüm ilgili taraflar için istemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Sessions: İki halka saygı önemli

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Pete Sessions, geçmişte Kıbrıs Rum tarafını ziyaret ettiğini, bu kez de ülkemizi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istediğini ifade etti.

Sessions, adadaki her iki halka saygı ilkesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, bir anlaşmaya varılabilmesi için sağduyu ve büyük liderlik gerektiğini belirtti.

