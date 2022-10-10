Kendi kendine not yükseltti

Düşük notlarını yüksek göstermek için sahte transkript hazırlayıp Girne Amerikan Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya çalışan Hasan Can Doymuş’un başı belaya girdi.

2022 yılı Ağustos ayında elektronik posta ile üniversiteye sahte belge gönderdiği tespit edilerek, aranan şahıs ilan edilen zanlı önceki gün Ercan’dan ülkeye giriş yaparken yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, notları düşük olan Hasan Can Doymuş’un okul kaydı yaptırabilmek için 19 Ağustos 2022 tarihinde sahte olarak düzenlemiş olduğu ders notları dökümünü elektronik posta yolu ile Girne Amerikan Üniversitesi Öğrenci İşleri Bölümüne göndermek suretiyle suç işlemeye teşebbüs ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis zanlının yapılan şikayet üzerine aranan kişi ilan edildiğini ve 8 Ekim 2022 tarihinde ülkeye giriş yapmaya çalıştığı esnada suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının beyanlarının araştırılacağını, ayrıca söz konusu evrakın orijinalinin inceleneceğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalması talebini onayladı.

