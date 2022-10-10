Şansını fazla zorladı

Girne’de bir casionoda oyun oynadığı esnada 100 dolarlık fiş çalan Main Fayez Ahmed Aby Shaikha, 23 gün sonra yakalandı. Zanlının çaldığı fişi 23 sonra aynı casinoda bozdurmak isterken yakalandığı belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 15 Eylül 2022 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda oyun oynayan zanlının 100 dolar tutarındaki oyun fişini çaldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 8 Ekim 2022 tarihinde de aynı casinoya giderek, daha önce çaldığı fişi bozdurmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlının henüz ifade vermediğini ancak sözlü beyanları olduğunu kaydeden polis, ayrıca kamera görüntülerin incelenmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.