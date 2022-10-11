Solda önemli izdivaç

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler “Toplumcu Demokrasi Partisi” adı altında birleşti.

Partilerin birleşme kararı kapsamında TDP’nin adı, TKP’nin de logosu kullanılacak.

Birleşme dolayısıyla dün Merkez Lefkoşa’da yer alan basın toplantısında, TDP Genel Başkanı Mine Atlı ile TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı birleşmeyi ilan etti, tüm partililere tek çatı altında birleşme ve mücadele çağrısı yapıldı.

TDP ile TKP, tam birleşme için tüzük kurultaylarını Belediyeler seçimleri öncesinde tamamlayıp, seçimlerine bütün olarak katılmayı hedefliyor.

Özkunt: Bugünden sonra daha güçlüyüz

TDP ve TKP’ye başkanlık yapan, hizmet veren partililerin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında açılış konuşmasını yapan TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Ülkenin özgürleşmesi, Kıbrıs’ın barış ve refaha ulaşması için çalıştıklarını söyledi.

Özkunt, bu çerçevede Sosyal demokratların ve solun bir çatı altında birleşmesinin ülke için, gelecek için gerekli ve önemli olduğuna işaret ederek, bu bütünleşmenin önemine dikkat çekti.

Atlı: Kendi kendine yeten bir toplum

TDP Genel Başkanı Mine Atlı da, 1976 yılında kurulan, Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme erkine duyduğu saygıyla evrilen bir geleneğin parçası olduklarını belirterek, Kıbrıs Türk tarihinde tutarlı ve istikrarlı olarak her zaman dışa bağlamlılığın ortadan kaldırılmasını ve kendi kendine yeten bir toplum yapısının ortaya çıkması için katkı koyduklarını söyledi.

Atlı, kimsenin makamlarda kalıcı olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bugün sizlerle ve sizin vasıtanızla, topluma bu geleneğin yeniden bir arada olduğunu, iki partinin de parti meclislerinin bütünleşme sürecini olumlu oyladığını, toplum için siyaset anlayışının galip geldiğini açıklamak adına burdayız.

Bütünleşmiş bir Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, bugünden itibaren çalışmalarımızı birlikte sürdürüp, ülkemizin tüm öncelikli ihtiyaçlarına yönelik beraber hareket edeceğiz.

Kıbrıslı Türklerin iradesinin gasp edilmesine engel olan nüfus politikaları, bizi doğru ve kesin bir rakama ulaştıracak nüfus sayımı ve vatandaşlık gibi önemli bir konuyu – Bakanlar kurulunun takdir yetkisinden çıkaracak yasal reform üzerinde çalışmalarımız öncelikli olacak.”

Atlı, bunun yanında ülkenin barış kültürü içerisinde çok kültürlü yapısının külfet değil zenginlik olmasını sağlayan politikaların da hedefleri olduğunu kaydetti.

Atlı, ülkede “Külliye” gibi yerleşkelere ihtiyaç olmadığını ifade etti, çözüm sürecinin, ülke kurumlarının ve toplumun kendilerine en çok ihtiyaç duyduğu bu zamanda, tüm yoldaşlarına bu anlamlı bütünleşmeye koydukları katkı için teşekkür etti.

Atlı’dan katkı koyanlara teşekkür

Atlı, yeni yönetime desteğini sağlamaya devam eden eski TDP başkanı Cemal Özyiğit’e, bütünleşme süreci boyunca yapıcı ve birleştirici tutumuyla destek veren TKP başkanı Mehmet Çakıcı’ya, bu geleneğin kurucuları Alpay Durduran, Fuat Veziroğlu, Turgut Mustafa (Afşaroğlu), Mustafa Akıncı, Burhan Nalbantoğlu, Fatma Sezer (Azgın), İsmail Bozkurt, Erbil Refik, Şengül Şaban, Ergin Birinci, Mehmet Türker, Mahide Ergün, Mehmet Ayder, Ekrem Ural ve Mustafa Erbilen’e teşekkür etti.



Çakıcı: Ayrılık bitti

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, iki partiye de kurucu başkanlık yaptığını, aynı arkadaşlarla yola çıktığına işaret etti, bugünden itibaren geleceğe baktıklarını, ayrılığın bittiğini söyledi.

Çakıcı, artık yeni bir yapı olduğunu, devir teslim olarak bugünü gördüğünü, bu çerçevede bütün TDP ve TKP’lileri bu yeni bayrak altında bir araya gelmeye, mücadeleye çağırdı.

Ülkede ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılara da işaret eden Çakıcı, bu birleşmenin ülke için yeniden bir umut olduğunu kaydetti.

