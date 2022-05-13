Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu listesinin sunulması amacıyla dün akşam toplanan Meclis Genel Kurulu’na katılmayan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Kendileri çaldılar, kendileri oynadılar” yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, Meclis’in olağanüstü birleşimine işaret etti.

Özersay, “Meclis’te kendileri çaldılar, kendileri oynadılar! Kıbrıs Türkünün bunca yıldır verdiği mücadele sonunda kurduğu devletin itibarını ve halk iradesine saygıyı getirdikleri noktaya yazık” dedi.

Öte yandan Özersay, katıldığı bir televizyon programında da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özersay, ülkede yerleşmiş demokratik teamüllerin dışında gelişmeler yaşandığını, ortada ciddi bir demokrasi ve meşruiyet sorunu olduğunu savundu.

Ülkede ve partilerde seçim yapılmasının bir anlamı olması gerektiğinin altını çizen Özersay, seçilmişlere görev verilmemeye başlanmasının seçimleri anlamsızlaştıracağını ve devlete olan inancı ortadan kaldıracağını iddia etti.

Özersay, şunları söyledi:

“Bir siyasi partinin üyeleri bir parti başkanı seçiyorlar. Seçime giriliyor ve o parti başkanı aracılığıyla birinci parti seçiliyor ama sonrasında bir kenara itiliyor. Halktan alınan yetki bir nevi gasp edilmiş oluyor, o yetkinin gereği yapılmıyor. Faiz Sucuoğlu, süreçleri iyi yönetemedi ve iyi bir başbakan olamadı. O zaman UBP’ye görev verilmemeli ve UBP muhalefette kalmalıydı, parti başkanı bir kenara konulup bir başkasını başbakan yapmak değildi olması gereken.

Sucuoğlu, ‘DP ve YDP’yle tekrar görüşemem, etik olmaz’ dedi. Bu, UBP bu şartlarda hükümet kuramıyor demektir. O zaman demokrasi gereği bu konuşmanın sonucu UBP’nin hükümette yer almaması olmalıydı. UBP’nin hükümette kalmasını sağlamak için Genel Başkanı’nı bir kenara itip başka bir vekili başbakan yapmak meşruiyet sorunlarını başlatır, daha da derinleştirir. İnsanlar o saatten sonra daha da fazla sandığa gitmemeye, seçime ve devlete inanmamaya başlar. Bu bir kırılma noktasıdır. Anayasa’da ‘grup başkanına veya bir milletvekiline hükümet kurma görevi verilir’ denmesine rağmen ülkedeki demokratik teamüllere baktığımızda böyle bir uygulama yok.”