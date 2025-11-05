Sürat ilk sırada

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde önceki gece

20.00-24.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Üç ilçede asayiş ve trafik denetimi sonucu bir kişi tutuklanırken, bir işletmeye yasal işlem uygulandı. Denetimlerde 610 trafik suçu rapor edilirken, 24 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa'daki asayiş denetimleri sonucu, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 855 araç sürücüsü kontrol edildi ve 274 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 3 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de bin 224 araç sürücüsü kontrol edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamındaysa, geçerli alkollü içki satış ruhsatları olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sundukları tespit edilen 4 işyeri işletmecisi ve mekân kapatma saatine uymadığı ve müzik yayın izni olmadığı halde, müzik yayını yaptığı tespit edilen bir işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 224 araç sürücüsü kontrol edilirken, 230 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 18 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta araç trafikten men edildi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında işletme ve eğlence mekânlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekipleri tarafından toplam 760 araç sürücüsü kontrol edildi ve 106 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 3 araç trafikten men edildi.