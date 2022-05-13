Kabinede iki sürpriz isim var

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ünal Üstel, dün kabinesini açıkladı. Üstel’in kabinesinde iki sürpriz isim var. Birisi İzlem Gürçağ Altuğra, diğeri Ziya Öztürkler. Altuğra Sağlık Bakanı, Öztürkler ise İçişleri Bakanı oldu. Ali Pilli ile Kutlu Evren bu kez kabine dışı kaldı.

Üstel, görevlendirme sonrasında tepki gösteren Hasan Taçoy’u yeniden Çalışma Bakanı yaptı. Maliye’ye Sunat Atun getirilirken, Olgun Amcaoğlu Ekonomi ve Enerji Bakanlığına kaydırıldı. Bakanlar Kurulu dün gece olağanüstü toplanan Meclis’te okundu. CTP ile HP milletvekilleri birleşime katılmadı.

Önce ortaklarla görüştü

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel dün gün boyu temaslarda bulunarak, 40’ıncı hükümeti kurdu. Üstel ilk olarak, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüştü. Üstel ve Ataoğlu, hükümet programı üzerinde çalışma yapılmasını kararlaştırdı. Üstel daha sonra Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ile görüştü.

Yapılan görüşmelerin ardından açıklama yapan Üstel YDP ve DP ile anlaştıklarını vurguladı.

Üstel, halkın daha ferah ve rahat yaşaması için zaman kaybetmeden bir an önce hükümeti oluşturmak için gösterdikleri çaba için koalisyon ortaklarına UBP milletvekili ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Sonra kabineyi sundu

YDP ve DP liderleriyle görüşüp koalisyon için anlaşan Üstel, hazırladığı kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın kabineyi onaylamasının ardından Üstel, yeni kabineyi açıkladı.

Açıklanan kabinede önceki kabinede yer almayan ve yeni hükümette görev üstlenen iki isim; bu dönem ilk kez Meclis’e giren Ziya Öztürkler ile İzlem Gürçağ oldu.

Ziya Öztürkler İçişleri Bakanı olurken, İzlem Gürçağ kabinede tek kadın bakan olarak yer aldı.

Önceki kabinede bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, yeni kabinede yer almayan isimler oldu.

CTP ve HP Meclise katılmadı

Cumhurbaşkanı’nca atanan Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu. Genel Kurulu’nun Olağanüstü Birleşimi’ne muhalefet milletvekilleri katılmadı.

Oturumda, Hükümet Programı’nın bugün saat 16.00’da yapılacak birleşimde okunmasına oy birliği ile karar verildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 19.45'te Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Olağanüstü Birleşim’de Cumhurbaşkanı’nca atanan Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu.

Muhalefet partileri CTP ile HP’nin katılmadığı Olağanüstü Birleşim’de, ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemlerinde, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’e tevdi etmiş olduğuna ilişkin tezkere okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı’nca atanan Bakanlar Kurulu listesi Genel Kurul’a sunuldu.

Hükümet programı

Bakanlar Kurulu listesinin Genel Kurul’a sunulmasının ardından ise, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın Hükümet Programı’nın Meclis’te okunacağı günü belirleyen kararı okundu. Buna göre

UBP – DP- YDP Koalisyon Hükümeti’nin Hükümet Programı’nın bugün saat 16.00’da yapılacak birleşimde okunmasına oy birliği ile karar verildi.

Anayasa'ya göre, hükümet programı üzerindeki görüşme, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güvenoyuna başvurulur.

40’ıncı hükümetin kabinesi

Ünal Üstel: Başbakan

Fikri Ataoğlu: Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı

Erhan Arıklı: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı

Tahsin Ertuğruloğlu: Dışişleri Bakanı

Olgun Amcaoğlu: Ekonomi ve Enerji Bakanı

Sunat Atun: Maliye Bakanı

Ziya Öztürkler: İçişleri Bakanı

Nazım Çavuşoglu: Milli Eğitim Bakanı

Dursun Oğuz: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

İzlem Gürçağ: Sağlık Bakanı

Hasan Taçoy: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022, 09:58