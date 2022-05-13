Geleceğe yatırım

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli Belediyesi tarafından bir süre önce yapımına başlanan Kent Park’a fidan dikildi. Yapımı halen devam eden parkta dün düzenlenen etkinlik saat 10.30’da Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin konuşması ile başladı.

Etkinlikte Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğrencilerinin müzik dinletisi, Gönyeli İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin gösterisi yer aldı.

Gösterilerin ardından basın mensuplarıyla birlikte fidan dikimi yapıldı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli etkinlikte yaptığı konuşmada, Gönyeli’yi ileriye taşımaya çalıştıklarını belirtti. Köyden kente dönüşüm dönemi yaşandığını ifade eden Benli, çok zor ve uzun çalışmalar yaptıklarını anlattı.

“Gönyeli Kent Park” projesinin kentin imajını yükselteceğini belirten Benli, tanıtımında 11,6 milyon TL öz kaynakla yapılacağını duyurdukları projenin, KDV’lerle yaklaşık 13 milyon TL gibi görünen bütçesinin, ülkenin içinde bulunduğu döviz sıkıntısından dolayı artık 20-25 milyon TL noktasına geldiğini belirtti.

Benli, “Verdiğimiz sözün arkasındayız. Kent Park önce bu kente ve bu ülkeye kazandırılacaktır” diye konuştu.

Projenin geldiği aşamadan da bahseden Benli, elektrikle ilgili altyapının tamamlanma noktasında olduğunu, sulama altyapıları, yağmur suyu altyapısının, 200 metrekarelik yürüyüş parkurunun tamamlandığını, çevre duvarlarının yapım çalışmasının devam ettiğini, cadde boyunca yer alacak 39 özel aydınlatma direğinin imalatının tamamlanma noktasında olduğunu belirtti. Benli, bazı ihale süreçlerinin devam ettiğini de anlattı.

