Endişe verici

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte meydana gelen 4 ayrı kazada tüm sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.

Lefkoşa-Güzelyurt, Lefkoşa-Gazimağusa anayollarında ve Ercan Havalimanı şantiye alanı içerisinde meydana gelen kazalar sonucu 2’si araç sürücüsü 5 kişi yaralandı.

Kazaya neden olan sürücülerden Çağın Altınoğlu’nun 146, Gazihan Bingül’ün 97, Ali Sivri’nin 159 ve Mustafa Balık’ın 202 promil alkollü olduğu açıklandı.

159 promil ve bir yaralı

Polisten yapılan açıklamaya göre 11-12 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen kazalar şu şekilde gerçekleşti.

İlk kaza 11 Mayıs saat 22.30 sırlarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana geldi.

Anayolda 159 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NB 030 plakalı salon araç ile seyreden 69 yaşındaki Ali Sivri, yeni çevre yolu kavşağındaki çembere geldiğinde, direksiyon hâkimiyetini kaybederek, çember içerisine girip bordür taşlarına ve trafik levhasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

202 promil ve 2 yaralı

İkinci kaza ise 11 Mayıs saat 23.45 sıralarında Ercan Havalimanı şantiye alanı içerisinde meydana geldi.

202 promil alkollü olan 50 yaşındaki Mustafa Balık, yönetimindeki RF 647 plakalı araç ile seyrettiği sırada yolun solunda bulunan kaldırım taşına aracının sol ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Atilla Aksakal ve 24 yaşındaki Umut Uğur Demirören yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Balık hakkında ise soruşturma başlatıldı.

97 promil ve bir yaralı

Üçüncü kaza da saat 00.50 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki GC 015 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyreden 25 yaşındaki Gazihan Bingül, yeni çevre yolu yol kavşağındaki çemberi yaklaşık 500 metre geçtikten sonra, önünde seyreden ancak yavaşlamak zorunda kalan Mustafa Salmanoğlu yönetimindeki FF 696 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Yolun soluna doğru savrulan FF 696 plakalı araç çelik bariyerlere çarpıp durdu.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Rümeysa Adana yaralandı. Adana kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Sürücü Gazihan Bingül’ün 97 promil alkollü olduğu tespit edilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.

146 promil ve bir yaralı

Polis bülteninde yer alan dördüncü kaza ise 12 Mayıs saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana geldi. Anayolda 146 promil alkollü içki tesiri altında seyreden 36 yaşındaki Çağın Altınoğlu, Gönyeli Atatürk Caddesi yol kavşağına geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Mustafa Kan’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin arından müşahede altına alındı. SD 723 plakalı aracın sürücüsü Çağın Altınoğlu hakkında ise yasal işlem başlatıldı.