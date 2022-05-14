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Ödüller verildi

‘KOOP Süt ile Yaratıyoruz Kazanıyoruz’ sloganıyla düzenlenen kampanyada 9 öğrenci başarı elde etti

Ödüller verildi

Ömer KADİROĞLU
‘KOOP Süt ile Yaratıyoruz Kazanıyoruz’ sloganıyla düzenlenen kampanyada kazananlar belli oldu. 
KOOP Süt’ün organize ettiği kampanyada derece alan okul öncesi, anaokulu ve ilkokul okulda eğitim gören 9 öğrenci dün düzenlenen törenle başarı belgesi ve çeşitli ödüller aldı. 
Törene, KOOP Süt Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yarışmada derece elde eden çocuklar ve aileleri katıldı. Süt kutuları ile oluşturulan inek, robot, kuş şekilleri dikkat çekerken, açılışta konuşan Bakan Ataoğlu, KOOP Süt’ün ülkenin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
Dereceye giren çocuklar ödüllerini Bakan Ataoğlu ve KOOP Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen’in elinden aldı. Çocukların heyecanları gözlerine yansırken aileleri de gururla onları izledi ve bol bol fotoğraflar çekildi. 

Okul Öncesi ve Anaokulu kategorisi 
Birinci 
İbrahim Ersalan

İkinci 
Duru Irmak Yörük

Üçüncü
Hasan Toer

1-2-3’üncü sınıf kategorisi

Birinci 
Aras Gürsoy

İkinci 
Ayşe Erden

Üçüncü 
Ahmet İbrahim Demir

4-5’inci sınıf kategorisi

Birinci
Özten Roza

İkinci 
Eral Gedik

Üçüncü
Kıraç Çetin


 

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