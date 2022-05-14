Ödüller verildi

Ömer KADİROĞLU

‘KOOP Süt ile Yaratıyoruz Kazanıyoruz’ sloganıyla düzenlenen kampanyada kazananlar belli oldu.

KOOP Süt’ün organize ettiği kampanyada derece alan okul öncesi, anaokulu ve ilkokul okulda eğitim gören 9 öğrenci dün düzenlenen törenle başarı belgesi ve çeşitli ödüller aldı.

Törene, KOOP Süt Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yarışmada derece elde eden çocuklar ve aileleri katıldı. Süt kutuları ile oluşturulan inek, robot, kuş şekilleri dikkat çekerken, açılışta konuşan Bakan Ataoğlu, KOOP Süt’ün ülkenin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Dereceye giren çocuklar ödüllerini Bakan Ataoğlu ve KOOP Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen’in elinden aldı. Çocukların heyecanları gözlerine yansırken aileleri de gururla onları izledi ve bol bol fotoğraflar çekildi.

Okul Öncesi ve Anaokulu kategorisi

Birinci

İbrahim Ersalan

İkinci

Duru Irmak Yörük

Üçüncü

Hasan Toer

1-2-3’üncü sınıf kategorisi

Birinci

Aras Gürsoy

İkinci

Ayşe Erden

Üçüncü

Ahmet İbrahim Demir

4-5’inci sınıf kategorisi

Birinci

Özten Roza

İkinci

Eral Gedik

Üçüncü

Kıraç Çetin



