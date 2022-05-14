Ödüller verildi

Ömer KADİROĞLU
‘KOOP Süt ile Yaratıyoruz Kazanıyoruz’ sloganıyla düzenlenen kampanyada kazananlar belli oldu.
KOOP Süt’ün organize ettiği kampanyada derece alan okul öncesi, anaokulu ve ilkokul okulda eğitim gören 9 öğrenci dün düzenlenen törenle başarı belgesi ve çeşitli ödüller aldı.
Törene, KOOP Süt Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yarışmada derece elde eden çocuklar ve aileleri katıldı. Süt kutuları ile oluşturulan inek, robot, kuş şekilleri dikkat çekerken, açılışta konuşan Bakan Ataoğlu, KOOP Süt’ün ülkenin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
Dereceye giren çocuklar ödüllerini Bakan Ataoğlu ve KOOP Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen’in elinden aldı. Çocukların heyecanları gözlerine yansırken aileleri de gururla onları izledi ve bol bol fotoğraflar çekildi.
Okul Öncesi ve Anaokulu kategorisi
Birinci
İbrahim Ersalan
İkinci
Duru Irmak Yörük
Üçüncü
Hasan Toer
1-2-3’üncü sınıf kategorisi
Birinci
Aras Gürsoy
İkinci
Ayşe Erden
Üçüncü
Ahmet İbrahim Demir
4-5’inci sınıf kategorisi
Birinci
Özten Roza
İkinci
Eral Gedik
Üçüncü
Kıraç Çetin