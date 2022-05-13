Limanda gözaltı

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Sevinch Aras Halı Yıkama isimli iş yerinde çalışan Doğu Taşdemir yapılan işler karşılığı müşterilerden tahsil etmiş olduğu 2 bin 850 TL’yi şirkete iade etmeyip çaldığı tespit iddia edildi.

İş yeri yetkilileri tarafından yapılan şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının parayı çaldıktan bir gün sonra Gazimağusa Limanı’ndan çıkış yapmak üzereyken yakalandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 11 Mayıs 2022 tarihinde çalışmakta olduğu Sevinch Aras Halı Yıkama şirketine ait müşterilerden toplamış olduğu 2 bin 850 TL parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının 12 Mayıs 2022 tarihinde Gazimağusa Limanı’ndan çıkış yapmak üzereyken tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada şirkete ait 2 bin 850 TL paranın bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.