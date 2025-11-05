Tarafsız, cesur, güvenilir

Ömer KADİROĞLU

Diyalog TV diğer adıyla tv2020 12’nci yaşını kutlarken, vatandaşlardan mesajlar gelmeye devam ediyor. Kanalın 12’nci yılı dolayısıyla çok sayıda izleyici tarafsız ve gündemi yakalayan yayınlarından dolayı tv2020’yi tebrik etti. İzleyiciler, özellikle “Gündem Özel” programında toplumsal sorunlara cesurca değinilmesi, doğruların saklanmadan aktarılması ve halkın sesine yer verilmesinin Diyalog TV’yi diğer kanallardan ayırdığını ifade etti.

Ne dediler…

Turgay Gezen

“Yerel kanalları izliyorum ve genellikle Diyalog Medya Grubu tv2020’yi izliyorum. tv2020 halkın sorunlarını en iyi şekilde dile getiren halkın duygu ve düşüncelerine tercüman olan, halkın bütün sorunlarını topluma duyuran bir kanaldır. Sadece ben değil toplumun genelinin en fazla izlediği bir kanaldır, hatta en fazla okunan gazete de Diyalog Gazetesidir. Diyalog TV’de tüm programları izliyorum ancak en fazla izlediğim program Reşat Akar’ın Eylül Hanımla birlikte sunduğu Gündem Özel programıdır. Bizi bu kanala bağlayan halkın içinde olması. Gelip halkla röportajlar yapması veya Metehan Sınır Kapısı’nda halkın sorunlarını aktaran bir kanal olması nedeniyle beğeniyoruz. Bu tür yayın yapan pek bir kanal yoktur. Diyalog TV yeni adıyla tv2020’ye nice nice yıllar diler aynı şekilde başarılı yayınlarını çok uzun süre sürdürmesini temenni eder Reşat Akar’a ve ekibine sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.”

Hüseyin Sezer

“Yerel kanallardan en fazla tv2020’yi izliyorum. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ı izliyorum çünkü konulara doğrudan, tarafsız ve yalansız değindiği ve olacakları önceden tahmin ettiği için beğenerek takip ediyoruz. tv2020’nin yeni yaşını kutlar aynı şekilde tarafsız, gençlere imkan tanıyarak ve doğru haberleri bizlere ulaştıracağı nice yaşlar dilerim.”

Hasan Özgökalp

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’de Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın bizlere paylaştığı konuları beğendiğimiz için takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, nice seneler dilerim.”

Akın Kafa

“Yerel kanallar içinde tv2020 ve Genç TV’yi izliyorum. Diyalog yani tv2020’de en fazla Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın konuşmaları, sesimizi dile getirmesi ve doğru teşhisleri nedeniyle beğenerek izliyoruz. tv2020’nin yeni yaşını kutlar her zaman yaptıkları gibi güzel programlar yapmaya ve doğru haberleri ulaştırmaya devam etmelerini temenni ediyorum.”

Sevim Ulukan

“Diyalog Medya’nın yayınlarını Radyo Diyalog üzerinden takip ediyorum. Akşamüzeri Reşat Akar’ın programlarını beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar konuları net bir şekilde bizlere aktarıyor. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar, aynı çizgide yayınlarını uzun süre sürdürmesini temenni ediyorum.”

Nevcihan Acar

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Hatta gece tekrarını izliyorum. Reşat Akar doğruları söylüyor o nedenle severek takip ediyorum. Diyalog TV yeni adıyla tv2020’nin 12’nci yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Ozan Demiralp

“Yerel kanalları izliyorum ancak en fazla tv2020’yi izliyorum. tv2020’de Reşat Akar’ı hiç kaçırmıyorum. Gündem Özel programında Reşat Akar her şeyi açıkça korkusuzca konuşuyor ve konuları bizlere aktarıyor o nedenle beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV yeni adıyla tv2020’nin yeni yaşını kutlar nice seneler dilerim.”

Veli Yakupoğluları

“Yerel kanallarda genellikle Diyalog TV ve Ada TV’yi izliyorum. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Her akşam izlemeye çalışıyorum. Reşat Akar’ın yorumları ve ülke sorunlarını gündeme getirmesini beğendiğim için sürekli takip ediyorum. tv2020’nin yeni yaşını kutlar nice seneler dilerim.”

Musa Özkul

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV yeni adıyla tv2020’yi izliyorum. Diyalog TV’de ise en fazla Reşat Akar’ı izliyorum çünkü adam gerçekleri konuşuyor ve yaşanan sorunları tarafsız bir şekilde bizlere aktarıyor o nedenle beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar, nice yaşlar dilerim.”

Hüseyin Erenler

“Yerel kanalları izliyorum ancak sürekli olarak Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını izliyorum. Reşat Akar’ın programına bizi bağlayan gerçekleri tarafsız bir şekilde bizlere aktarmasıdır. Reşat Akar her şeyin doğrularını söylüyor ancak hiçbir yetkili de bu söylenenleri dikkate alıp bu memleketin iyileşmesi için bir şey yapmadı. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar Diyalog TV gibi doğru ve tarafsız yayın yapan kanalların artması dileğiyle.”

Halil Şenadalılar

“Yerel kanallardan en fazla tv2020’yi izliyorum. Reşat Akar’ın programını sürekli takip ediyorum. Reşat Akar olayları bize doğru ve tarafsız bir şekilde aktarıyor o nedenle beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar, başarılarının devamını dilerim.”

Osman Hürelli

“Yerel kanallardan bir tek Reşat Akar’ın kanalı tv2020’yi izliyorum. Diyalog TV halkı bilgilendiren tarafsız yayın yapan bir kanaldır o nedenle sadece onu izliyorum. Reşat Akar konulara tarafsız bir şekilde değiniyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, bir ömür boyu mutluluk içerisinde yayınlar dilerim.”

Osman Kelebek

“Yerel kanalları vakit buldukça izliyorum. Diyalog TV’de Londra’dan takip ettiğim bir kanaldır. Reşat Bey’in yayınlarını beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar ülke sorunlarına iyi bir şekilde değiniyor ve eleştiriyor o nedenle beğeniyoruz ve izliyoruz. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar başarılarının devamını diliyor ve herkese de izlemeyi tavsiye ediyorum.”

Kamil Birkaya

“Yerel kanalları izliyorum ve yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi Reşat Akar’ı takip ediyorum. Reşat Akar’ın söylemleri fikirlerime uyduğu için izliyorum. Diyalog TV iyi ki buralara kadar geldi. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”