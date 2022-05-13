Yasemin değil ‘dışkı kokusu’

Ömer KADİROĞLU

Günlerdir eylem uyarısı veren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği dün soluğu önce Cumhurbaşkanlığı ardından Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) önünde aldı.

Hayvancılar daha önce açıkladıkları gibi Cumhurbaşkanlığı binasının önüne gübre atmaya kalkıştı.

Ancak hayvan üreticileri amacına ulaşamadan polis engeliyle karşılaştı. Gübre torbalarını araçtan indirmeye çalışan 3 eylemci ile birlik başkanı Mustafa Naimoğulları polis tarafından tutuklandı.

Eylemlerin ikinci adresi ise SÜTEK oldu. Ancak burada da polis eylemiyle karşılaşan eylemciler yine amacına ulaşamadı.

Polis, SÜTEK önünde yapılan eylemde 2 kişiyi daha tutukladı.

Tutuklanan birlik başkanı Naimoğulları ve 5 üretici aleyhlerine dava okunduktan sonra serbest bırakılırken, gelecek hafta daha büyük eylemlerin yapılacağı açıkladı.

Şok eylem

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği dün saat 12.30 sıralarında Cumhurbaşkanlığı önünde şok eylem gerçekleştirdi.

Araçlarının arkasına doldurdukları gübrelerle Cumhurbaşkanlığı önüne gelen hayvancılar polis engeliyle karşılaştı. Gübre torbalarını araçtan indirmek isteyen eylemcilere polis engel oldu. Polis ile eylemciler arasında arbede yaşanırken, Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ve 3 hayvan yetiştiricisi Cumhurbaşkanlığı önünde tutuklandı.

Cumhurbaşkanlığı önünde polis engeliyle karşılaşan eylemciler rotasını SÜTEK’e çevirdi. SÜTEK binasına girmeye çalışan hayvancılar yine polis engeliyle karşılaştı. Polis, SÜTEK önüne gübre dökmek isteyen iki eylemciyi daha tutukladı. Üreticiler SÜTEK önünde açıklama yaptı, tepkilerini SÜTEK Müdürü’ne aktardı. Eylemciler “Üretici battı bitti çare bulamıyorsunuz. Biz bu dışkıyı dökerken utanmıyoruz. Bu bizim ekmek paramız. Siz takım elbiseyi giyip oturuyorsunuz, biz her gün bu dışkının içindeyiz” diyerek, sorunlarını aktardı. “Kendi kendilerini yönetemeyenler, üretimi hiç yönetemez” diyen üreticiler, çarenin ‘büyük eylem’ olduğunu söyledi. Üreticiler, tüm kurum, kuruluşları harekete geçirip, üreticiler olarak kuruluşlara sahip çıkacaklarını ve kendilerinin yöneteceğini kaydetti.

Tutuklanma gerekçeleri açıklandı

Toplam 6 kişinin tutuklanmasıyla eylemciler Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gitti. Herkesi destek olmak için polis merkezine çağıran eylemciler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Eylemciler tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için yetkililere çağrı yaptı.

Polis, eylemde tutuklanan 6 kişiye dava okuduktan sonra serbest bıraktı. Eylemcilerin tutuklanma gerekçesinin, gübre dökerek, genel rahatsızlık ve uygunsuz, tavır hareket suçları olduğu belirtildi.

Eylemler sürecek

Serbest kaldıktan sonra polis binasının önünde açıklama yapan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yapılan eylemin uyarı eylemi olduğunu ifade etti.

Naimoğulları, önümüzdeki hafta itibariyle çok daha büyük bir eylem yapacaklarını duyurdu.

Yaşanan sorunlara çözüm üretilmemesi halinde yine sokağa ineceklerini söyleyen Naimoğulları, baskılara boyun eğmeyeceklerini ve susmayarak haklarını aramaya devam edeceklerini bildirdi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, geçtiğimiz salı günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmış ve perşembe gününe kadar hayvancıların mali sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde eylem başlatacaklarını açıklamıştı.