21 sabıkası var

Suna ERDEN

Hırsızlık suçlarından birçok sabıkası bulunan, Lefkoşa’da son 3 ayda 3 ayrı marketten ürün çalan Hüseyin Özvurulmuş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Geçtiğimiz şubat ve mart aylarında iki kez hırsızlık suçundan dolayı tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakılan ancak yine aynı suçu işleyen zanlının 21 sabıkası olduğu açıklandı.

Zanlının sürekli hırsızlık suçları işlediği belirtilirken, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 30 Nisan 2022 tarihinde saat 14.45 sıralarında Yenikent’te faaliyet gösteren bir marketten 3 bin 283 TL değerindeki 29 adet çeşitli ürünler çaldığını söyledi.

Polis, zanlının aldığı ürünleri kasadan geçirmeden bir yolunu bulup marketten çıkardığını açıkladı. Polis, zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde de yine aynı markete gittiğini, saat 15.00 sıralarında içeri müşteri olarak giriş yaptığını, çok sayıda ürün alıp alışveriş arabasına koyduğunu ve kasada herhangi bir ödeme yapmadan çıkış yaptığını belirtti.

Polis, zanlının çıkış yaptıktan hemen sonra market çalışanları tarafından uyarılması üzerine aldığı ürünleri geri getirip raflarına yerleştirdiğini açıkladı. Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, yapılan soruşturmada 30 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği hırsızlık suçunun belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının Hamitköy’deki evinde arama yapıldığını, çalınan market ürünlerinin bir kısmının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 7 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlının 21 benzeri sabıkası olduğunu, cezaevinden tahliye olduktan kısa bir süre sonra yeniden aynı suçları işlediğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 40 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.