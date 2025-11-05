Şoför çaresizce izledi

Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerinde seyir halinde olan TIR aniden alev aldı. TIR’ın alev aldığını erken fark eden sürücü, yolun kenarına park ederek, dışarı çıktı. Alevler arasında kalan TIR’ı izleyen sürücü zaman zaman sinir krizi geçirdi, çevredekiler onu güçlükle sakinleştirdi.

Olay, Erülkü Süpermarket mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, sürücü TIR’da başlayan yangını fark edince aracı hemen yol kenarına çekti ve dışarı çıktı. Sürücü, kendi işinin ve geçim kaynağı olan TIR’ının alevler içinde kalışını çaresizce izlemek zorunda kaldı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün zaman zaman sinir krizi geçirdiği gözlendi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, TIR’a müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis açıklamasında, yangının aracın elektrik aksamında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Yangın sonucunda TIR’ın ön bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin kesin olarak belirlenmesi için soruşturmanın başlatıldığını ve teknik incelemelerin sürdüğünü kaydetti. Sürücünün yaşadığı büyük şok ve aracın tamamen yanması, olayın bölgedeki vatandaşlar arasında da ciddi paniğe yol açtığı bildirildi.

