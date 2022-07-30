Kepler coşkuyla fırlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mimarlık Fakültesi’nin 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur konuşma yaptı.

Uluslararası mezun öğrenciler adına İngilizce Mimarlık bölümünden birincilikle mezun olan Abdullah Saleem Khalel, Türkçe programdan mezun öğrenciler adına ise Sinan Laçin duygularını dile getirdi.

Törende, tüm misafirler için Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu İrem Sena da keman dinletisi gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, büyük bir coşku ile keplerini attı.