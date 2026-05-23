Keyifli anlar yaşandı

GABFEST 2026 Çocuk Şenliği, Yılmazköy’de yoğun katılım ve renkli etkinliklerle başladı. Gönyeli–Alayköy Belediyesi tarafından Yılmazköy Çiftlik Sokak Parkı’nda düzenlenen festivalin ilk günü, çocuklar ve ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Festival alanında kurulan oyun parkurları, eğlence alanları, atölyeler ve çeşitli etkinlikler çocuklara keyifli anlar yaşattı. Gün boyunca düzenlenen aktivitelerde çocuklar hem eğlendi hem de sosyal etkinliklere katılma fırsatı buldu. Aileler de etkinlik alanında çocuklarıyla birlikte vakit geçirerek festival coşkusuna ortak oldu.

Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yılmazköy’de çocukların neşesiyle dolu güzel bir akşam yaşandığını belirtti.

Amcaoğlu, “Parkımızı dolduran kahkahalar, oyunlar ve çocuklarımızın mutluluğu bize bir kez daha gösterdi ki; kentler en çok çocukların neşesiyle, sesiyle güzelleşiyor.” ifadelerini kullandı.

Festivalin ilk gününde etkinliğe katılan ailelere teşekkür eden Amcaoğlu, organizasyonun hazırlanmasında emeği bulunan belediye çalışanlarına, gönüllülere ve katkı koyan herkese de teşekkür etti.

GABFEST 2026 kapsamında önümüzdeki günlerde de çeşitli çocuk etkinlikleri, oyunlar ve sosyal aktivitelerin devam edeceği belirtildi.