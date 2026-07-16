Keyifli anlar yaşandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, “Birlik, Mücadele ve Dayanışma için bir araya geliyoruz” sloganıyla dayanışma kokteyli düzenledi.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakanlar Ömer Kalyoncu, Ferdi Sabit Soyer ile Özkan Yorgancıoğlu, milletvekilleri, parti yöneticileri ve parti üyeleri katıldı. Etkinliğin sonunda piyango çekilişi gerçekleştirildi ve sürpriz hediyeler sahiplerini buldu.



Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026, 09:56