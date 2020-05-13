KIB-TEK’teki ihaleler araştırılıyor

Cumhuriyet Meclisi KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında saat 11.00’de toplandı.

Komite toplantısına davetli olarak, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı (önerge sahibi), KIB-TEK yetkilileri Ahmet Dargın, Gürdal Çuvalcıoğlu ve Kamil Direl katılarak, konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.

Komite, konu ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplanan KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.