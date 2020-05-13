Gemideki kaçak elektrik canlarından etti

Polis Basın Subaylığı Gazimağusa açıklarında bekleyen geöide meydana gelen olayla ilgili kamuoyuna bilgi verdi. “Bugün saat 14.00 sıralarında, Gazimağusa'da limanda açıkta demirli bulunan Anakin isimli yük gemisinde bulunan Mısır uyruklu Ahmed Mohamed Hassan YOUSSEF (E-23) ve Suriye uyruklu Hosin ALOTHMAN (E-26) gemi güvertesinde su ile temizlik yaptıkları sırada gemide bulunan kaçak elektrik akımına kapılarak ağır sekilde yararlanmışlardır. Tekne ile limana çıkarılan şahıslara sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirmişlerdir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”