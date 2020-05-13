Ülkeye asaf ırkı damızık koyun getirildi

Damızlık yetiştirmek maksadıyla ülkeye, süt ve et verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı İspanya’dan 763 Asaf ırkı koyun getirildi.

Hayvanlar bugün Gazimağusa Limanına getirildi. Gemiden indirilirken Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

Küçükbaş hayvancılığı geliştirme maksadıyla getirilen koyunlardan ilk etapta devlet çiftliğinde damızlık üretilecek, ardından da hayvan yetiştiricilerine saf Asaf ırkı koyun verilmeye başlanacak.

Ülkede yetiştirilen Sakız ırkı koyunların yavru ve süt verimi bakımından yüksek, İvesi ırkının yavru verimi düşük ancak gelişimi iyi, Asaf ırkının ise her iki açıdan iyi olduğu belirtiliyor.

Ülkeye 1979’dan sonra ilk kez koyun ırkı getirilmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 16:18