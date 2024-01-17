3 siteye hizmet

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği Ekipleri tarafından Girne’de gerçekleştirilen operasyonda bir apartman dairesinde yasa dışı bahis oynatan 5 kişi yakalandı

Haklarında internet üzerinden izinsiz kumar oynatmak suçundan soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru, zanlılar Ahmet Esen, Ezgi Kaya, Derya Tabak ve Havva Tokal’ın, İsmet Şahin’in yöneticisi olduğu Girne’de bir apartman dairesinde faaliyet gösteren 3 adet bahis sitesi için çalıştıklarını söyledi.

Polis, önceki gün yapılan operasyonda zanlıların söz konusu adreste bilgisayarların başında işlem yaparken tespit edildiklerini açıkladı.

Polis memuru, iş yerinde yapılan aramada 2 adet bilgisayar, USB, GSM hatları, 16 adet cep telefonu bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıların internet üzerinden kumar oynatan sitelere hizmet verdikleri gerekçesiyle tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu, ayrıca ele geçirilen emarelerin inceleneceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

