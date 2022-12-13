‘Yapmadım’ dedi

Girne Akçiçek Hastanesi’nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan M.B. (E-39) cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Zanlının göğüs filmini çektiği 19 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Genç kızın şikayeti üzerine tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldiğini ifade etti. Polis memuru, 19 yaşındaki kızın önceki gün Adli Şubeye gelerek, Girne Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çektirdiği esnada görevli M.B.’nin görüntü kalitesi yüksek olacağını söyleyerek, soyunmasını istediğini, akabinde göğsüne dokunduğunu anlattığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlının ilk etapta suçlamaları kabul etmediğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme hakkında cinsel saldırı suçlaması ile soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.