Bölgeye renk kattı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde bulunan arıtma tesisi şu sıralar göçmen kuşların evi oldu.

Başta flamingo olmak üzere Elmabaş patka ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan arıtma tesisinde renkli manzaralar ortaya çıktı. Bölge sakinleri, doğaseverler, amatör fotoğrafçılar tesise akın ederken, kuşların şovları objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz ay Gülseren Göleti’nde konaklayan flamingolar, dün arıtma tesisine uğradı. Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken flamingoların güzelliği adeta büyüledi.

Sadece flamingolar değil, ördekgillerden olan Elmabaş patka, pelikan ve sığırcık kuşları da arıtma tesisinin ziyaretçileri oldu.

Bölge sakinlerinin yanı sıra doğa fotoğrafçıları da görsel şovu izlemek için arıtma tesisine akın etti. Kuşların büyülü anları Ahmet Gürses ile Şaziye Kurt’un objektiflerine de yansıdı.