Suna ERDEN

Lefkoşa’da sevgilisi ile dolaşırken kıskançlık krizine giren Okan Şahin, sevgilisine bıçak çektikten sonra, “Kimdi o adam, ben bulacağım onu, telefonunu bana ver inceleyeceğim, yoksa seni öldürürüm, seni keserim” diyerek tehdit etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Kavaz, zanlının,7Ağustos 2022 tarihinde saat 00.30 raddelerinde sevgilisi Ç.Ç ile kullanımında bulundurduğu FD 474 plakalı salon araç ile seyir halinde dolanırken, aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma neticesinde, kendisine bakması için telefonunu vermediği gerekçesi ile cebinde kanunsuz olarak taşımış olduğu, ağız uzunluğu 10 cm, toplam uzunluğu 20 cm olan komando bıçağını, kız arkadaşı Ç.Ç.'ye “Kim bıraktı seni, kimdi yanındaki, ben bulacağım o adamı, telefonunu vereceksin seni öldürürüm burada, keserim seni, seni burada doğrarım kimsenin ruhu duymaz” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.