Üstel hükümeti, KIB-TEK’e bağlı Teknecik santraline ihalesiz akaryakıt alımı öngören yasa gücündeki kararnameyi dün yürürlükten kaldırma kararı aldı. Buna gerekçe olarak ‘gerekli yakıtın temin edilmesi’ gösterildi.

İhalesiz akaryakıt alımına karşı çıkan CTP’nin, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak ‘ara emri’ talebinin bugün görüşülmesi bekleniyordu. Hükümetin, mahkemenin kararı öncesinde kararnameyi yürürlükten kaldırması ‘siyasi manevra’ olarak nitelendirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) akaryakıt alımlarında Kamu İhale Yasası kurallarının bir süre uygulanmaması için hazırlanan yasa gücünde kararname, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı yeni bir kararnameyle yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname Meclis’e sunuldu.

Kararnamenin genel gerekçesinde “Ülkemizde Elektrik Kurumu’nun elektrik üretiminde ihtiyacı olan akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olmakta bu da elektrik üretim ve dağıtımında risk ve tehlike arz etmektedir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet şirketi ve/veya özel şirket olan kurumlardan akaryakıtın daha uygun fiyattan temininin sağlanabilmesi amacıyla düzenlenen Yasa Gücünde Kararnamenin, gerekli yakıtın temin edilmiş olması sebebiyle yürürlükten kaldırılması ihtiyacı doğmuştur.” ifadeleri yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022, 10:10