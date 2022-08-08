Yollarda ölüm tuzağı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de önceki gece meydana gelen feci kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza 405 miligram alkol tesiri altında olan sürücünün karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelirken, kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide; 38 yaşındaki sürücü Evgenii Anikin, UC 138 plakalı aracı ile 405 miligram alkol tesiri altında, Ünimar çemberi istikametine doğru seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeride geçmesi sonucu, karşı yönden gelen 44 yaşındaki Aygül Geniş yönetimindeki GF 340 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu sürücü Aysel Geniş’in sol ayağında, araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Çiğdem Küplü’nün ise sağ kalça kemiğinde kırık oluştu. Alkollü sürücü tutuklanırken, polisin soruşturmasının sürdüğü açıklandı.

Girne yolunda korkutan kaza

Öte yandan Lefkoşa-Girne ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kazada yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Semih İlkbay, İsmail Mola, Harun Küçükberber ile Hasibe Küçükberber’in tedavilerinin halen sürdüğü belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün saat 10.40'ta Lefkoşa-Girne ana yolunun 4-5’inci kilometreleri arasında, 64 yaşındaki Ömer Dural, yönetimindeki TPP 266 plakalı araç ile sol şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyredip sağ şeritten sol şeride geçiş yapan Sırrı Şahin (E-72) yönetimindeki RP 213 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan TPP 266 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Semih İlkbay (E-31), İsmail Mola (E-30), Harun Küçükberber (E-43) ile Hasibe Küçükberber’in (K-32), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.