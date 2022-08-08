Suna ERDEN

Ülkeye son zamanlarda yüklü paralarla giriş yapanlara bir yenisi daha eklendi. Durum vatandaşlar tarafından da tedirginlikle karşılanırken, herkesin kafasında “ülkemiz para aklama cennetine mi dönüştü, neler oluyor” sorusu oluştu.

Son olarak önceki gece Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan Selim Tayşi’nin tasarrufunda 800 bin Euro para ele geçirildi. Para ile ilgili izahat veren Tayşi, “Yatırım amaçlı getirdim” cevabını verdi. Yapılan incelemelerde Tayşi’nin, 31 Temmuz’da 500 bin Euro ile giriş yaparak, “İş kurmaya geldim”, 1 Ağustos’da ise 600 bin Euro ile giriş yaparak, “yatırım yapacağım” izahatlarında bulunduğu tespit edilince, Mali Şube tarafından gözaltına alındı.

Farklı açıklamalar yaptı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Davulcu, 6 Ağustos 2022 tarihinde, saat 21.31'de Ercan Havalimanı’ndan KKTC' ye giriş yapan Selim Tayşi'nin, beraberinde bulundurduğu 800 bin Euro parayı Ercan Gümrük Şubesine 'Yatırım Amaçlı getirdiğini beyan etmesine müteakip, konu şahsın beyanları şüpheli görüldüğünü ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde, zanlının, 31.Temmuz 2022 tarihinde 500 bin Euro para ile ülkeye giriş yaparak “İş Kuracağım” beyanında bulunduğunu ve 1 Ağustos2022 tarihinde ise 600 bin Euro nakit para ile giriş yaparak, “Yatırım yapmayı düşünüyorum" beyanında bulunduğunun belirlendiğini bildirdi.

3 kişi aranıyor

Zanlının, makul izahatlarda bulunamadığına dikkat çeken polis, soruşturma kapsamında 3 kişinin arandığını belirtti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkemede konuşan zanlı, parayı yatırım amaçlı getirdiğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.