Kimse memnun değil

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda birçok ürünün fiyatı cep yaktı. Salatalık geçtiğimiz hafta olduğu gibi dün de 35 liradan tezgâha kondu. Geçen hafta kilosu 10 liraya kadar düşen domatesin fiyatı yeniden yükselerek, 15 liraya çıktı. Acı biber 50, biber 30 liradan alıcı beklerken, çilek kilosu 40 liradan alıcı bekledi. Pazarın en ucuz ürünleri kilosu 5 lirayla mandalina ile limon oldu. Portakal da6 liradan satışa sunuldu. Diyalog’a konuşan esnaf, akaryakıt ve elektriğe yapılan zamların üretimi etkilediğini, özellikle benzine 4, mazota yapılan 5 liralık artışın ürün fiyatlarını yükselteceğini ifade etti. Vatandaşlar ise iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığını ifade ederek, alım güçlerinin günden güne düştüğünü söyledi.

Ne dediler…?

Berrin Ağırtaş

“Üst üste gelen zamlar herkesin bütçesini etkilediği gibi ne yazık ki bizleri de olumsuz yönde etkiledi. Zamlardan sonra hiçbir ürünü rahatlıkla alamıyorum. Fiyatlara uzaktan bakmakla yetiniyorum, bütçeme göre nerede daha uygun ürün varsa onu alıyorum. Alım gücü çok düştü maaşlara artış yapıldı ancak her şeye de zam geldiği için değişen bir şey olmuyor.”

Ali Uçar

“Akaryakıt ve elektrik zamları herkesin bütçesini etkiledi. Bütün maaşımı gıdaya harcamak durumunda kalıyorum. Pazarda soğan haricinde ürün fiyatları yüksek… Asgari ücretle çalışan kişiler ne yazık ki aç durumdadır. Benzin 21 lira oldu, düşük maaş alanlar kendi bölgesinde çalışmak durumunda kalıyor, uzak yerde çalışamayacak hale geldi. Domates 25-30 lira, insanların maaşı ne kadar artsa da üst üste gelen zamlar nedeniyle giderler karşılanmıyor.”

İsmail Altan

“Son zamanlarda gelen zamlar esnaf olarak maliyetlerimizi olumsuz yönde çok etkiledi. Her şey çok pahalı, her şeye zam geliyor. İnşallah gelecek haftalarda zam olmaz fakat bu gidişle her şey pahalanacak. İnsanlar artık geçinemez hale geldi, insanların durumu çok zor.”

Murat Kılınç

“Önceden 3 kilo domates alan bir kalabalık aile artık 1 kiloyu zor alıyor. Elektrik, akaryakıt gibi birçok şeye zam gelince burada yaşam şartları çok zorlaştı. Hayat pahalılığı insanları zor durumda bırakıyor. Her geçen gün her şeye zam geliyor. Bir esnaf olarak umuyorum ki gelecek haftalarda havaların güzelleşmesiyle beraber fiyatlarda bir düşüş söz konusu olur.”

Halil Atlar

“Pazardaki fiyatlar orta seviyede görünüyor fakat zamlar bütçemizi çok etkiledi. Aldığımız maaşlar sabit ama her şey zamlı. Borçlanmak durumunda kalıyoruz, istediğimiz ürünleri rahatlıkla alamayacak durumdayız. 2022’nin gidişatı hiç iyi görünmüyor.”

Saddam Bakar (Esnaf)

“Her gün her şeye zam geliyor. Bir esnaf olarak üretim yapamayacak hale geldim. 10 litre benzin 210 lira oldu. Nasıl üretim yapacağım? Vatandaşlar alışveriş yapamayacak esnaf ise üretim yapamayacak haldedir. Nereye kadar böyle gidecek? Yetkililer denetim yapmalıdır.”

Yunus Ağdal (Esnaf)

“Son olarak yapılan akaryakıt zamları üretimi çok etkiledi. Üretimde 300 liralık yakıt kullanırken zamlardan sonra 500 liraya çıktı. Son olarak benzine 4, mazota 5 lira zam geldi. Bu zam önümüzdeki günlerde pazar fiyatlarını etkileyerek, ürünlerin fiyatlarında artış olacak.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Mandalina: 5 lira

Portakal: 6 lira

Çilek: 40 lira

Limon: 5 lira

Acı Biber: 50 lira

Kırmızı Biber: 30 lira

Sarımsak: 3 tane 10 lira

Soğan: 5 lira

Patates: 10 lira

Muz: 15 lira

Marul: 2 tane 5 lira

Bakla: 15 lira

Domates: 15 lira

Salatalık: 35 lira

Erik: 60 lira

Havuç: 7,5 lira