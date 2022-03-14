Sürücüler yara almadı

Yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Selvilitepe’de dün iki kaza meydana geldi.

Yolların buzlanmasından dolayı kaza yapan Savaş Bakay ile Hüseyin Sağol isimli sürücüler yaralanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Bakay’ın aracının yoldan çıkarak takla attıktan sonra çukura yuvarlandığı, Sağol yönetimindeki aracın ise çam ağacına çarptığı belirtildi.

Kazayla ilgili açıklama yapan polis, dün saat 13.00 sıralarında Selvilitepe- Kozan yolu üzerinde Kozan istikametine doğru seyreden Hüseyin Sağol yönetimindeki LZ 924 plakalı aracın kontrolden çıkarak çam ağacına çarptığını bildirdi.

Polis, tine aynı güzergah üzerinde Kozan istikametine doğru seyreden Savaş Bakay yönetimindeki

FR 393 plakalı aracın da kontrolden çıkarak takla attığını ifade etti. Polis, her iki kazada da yaralanan olmadığını belirtti.