12 saatlik macera

Uyuşturucu suçundan 11 yıl hapse mahkûm edilen Duran Gül ile hırsızlık suçundan hükümlü olan Turgay Çetin Covid-19’a yakalandıkları için karantinaya alındıkları yurttan firar etti. Değirmenlik’te bulunan Mavi Kalem Öğrenci Yurdundan sabaha karşı 00.45’te firar eden iki sanık, saat 13.30'da geri dönüp teslim oldu.

Polis Basın Subaylığı, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’nda cezaevi görevlileri kontrolünde tutulan hükümlü tutukluların firar ettiklerini bildirdi. Polis, firarın 00.45 sıralarında gerçekleştiğini açıkladı.

Polis, yaptığı ikinci açıklamada ise firar eden sanıkların, saat 13.30'da firar ettikleri yurda geri dönerek teslim olduklarını bildirdi.

