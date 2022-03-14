Beyaz Ev’de ağırlandılar

St. Hilarion ve Doğruyol bölgelerinde yoğun kar yağışları nedeni mahsur kalan vatandaşlar Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Özel Görev Kuvveti personellerinin özverili çalışması sonucu kurtarıldı.

Dağda mahsur kalan ve St.Hilarion’daki cafe’de yolun açılmasını bekleyen aileler, aşırı soğuktan rahatsız olunca Diyalog Mayda’yı arayıp yardım çağrısında bulundu. TV 2020’nin ‘Son Dakika’ başlığıyla duyuru yapması sonrasında vatandaşlar Beyaz Ev Askeri Gazinosu’na götürüldü.

Kardan etkilenen çok sayıda aileye sıcak ikramlar yapıldı. Öte yandan bazı vatandaşlara ise araçlarında kahve ve çay ikramında bulunuldu.

Foto>asker