Mina’ya bunu kim yaptı?

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda yaşamını sürdüren 33 yaşındaki İran uyruklu Mina Modaresi Oloomi dün sabah deniz içerisinde ölü bulundu. Üniversite öğrencisi olan Mina’nın 10 gündür kayıp olduğu, ailesinin dün sabah saat 08.00’de polise başvurduğu öğrenildi.

Ailenin kayıp bildirimi yapmasının ardından 1 saat 40 dakika polise deniz içerisinde ceset olduğuna dair ihbar yapıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sahile giden ekipler cesedi kıyıya çıkardı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmalar sonucu cesedin kayıp olduğu bildirilen İran uyruklu 33 yaşındaki Mina Modaresi Oloomi’ye ait olduğunu belirledi.

Polis açıklama yaptı

Olayla ilgili açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, dün sabah saat 09.40’ta Karaoğlanoğlu'nda deniz içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadına ait cansız beden bulunduğunu bildirdi.

Kadının cansız bedeninin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarıldığı ve kimlik tespit çalışmaları başlatıldığı belirtildi. Yapılan araştırmalar sonucu cesedin İran uyruklu Mina Modaresi Oloomi’ye ait olduğu belirlendi.