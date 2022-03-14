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Mina’ya bunu kim yaptı?

10 gündür kayıp olan 33 yaşındaki İranlı kadının cesedi Karaoğlanoğlu sahilinde bulundu

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Mina’ya bunu kim yaptı?

Suna ERDEN
Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda yaşamını sürdüren 33 yaşındaki İran uyruklu Mina Modaresi Oloomi dün sabah deniz içerisinde ölü bulundu. Üniversite öğrencisi olan Mina’nın 10 gündür kayıp olduğu, ailesinin dün sabah saat 08.00’de polise başvurduğu öğrenildi. 
Ailenin kayıp bildirimi yapmasının ardından 1 saat 40 dakika polise deniz içerisinde ceset olduğuna dair ihbar yapıldı. 
Vatandaşların ihbarı üzerine sahile giden ekipler cesedi kıyıya çıkardı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Polis, yaptığı araştırmalar sonucu cesedin kayıp olduğu bildirilen İran uyruklu 33 yaşındaki Mina Modaresi Oloomi’ye ait olduğunu belirledi.

Polis açıklama yaptı
Olayla ilgili açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, dün sabah saat 09.40’ta Karaoğlanoğlu'nda deniz içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadına ait cansız beden bulunduğunu bildirdi.  
Kadının cansız bedeninin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarıldığı ve kimlik tespit çalışmaları başlatıldığı belirtildi. Yapılan araştırmalar sonucu cesedin İran uyruklu Mina Modaresi Oloomi’ye ait olduğu belirlendi.  

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YORUMLAR
mehmet dalci
mehmet dalci - 8 saat Önce

Medeni dunyanin gericileri ölum saciyorlar.Bunu yapanlar hemen bulunulmalio ve zindansda curutulmeli..Allahdan korkmadilar kanunlardan korksunlar.Uzuldum.

Halit kondo
Halit kondo - 7 saat Önce

Sen Alibabanin ciftligine olanca pisligi sokarsan olacagi budur

Mücahit
Mücahit - 1 saniye Önce

Egemen eşit devletin asayişi...Tatar'ın çiftliği...Anca bu kadar...

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