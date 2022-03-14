Bunu da gördük

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle dün sabah saatlerinden akşama kadar bazı bölgelerde yoğun kar yağışı gerçekleşti. Lefkoşa’ya 7 yıl sonra kar yağarken, dağlar ve yüksek bölgeler beyaza büründü. Yerleşim birimlerine de kar düşmesi vatandaşları ve en çok da çocukları sevindirdi. Özellikle Boğaz’da yoğunlaşan kar yağışı vatandaşların bölgeye akın etmesine neden oldu.

Ancak kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Boğaz bölgesinde bazı sürücüler saatlerce araçlarında mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülerin yardımına sivil savunma ekipleri yetişti. Dikmen Belediyesine bağlı ekipler de dozerlerin yardımıyla yolun açılması için çalışmalar yaptı.



Lefkoşa’ya 7 yıl sonra kar yağdı

Kıbrıs dün güne karla başladı. Dağlık ve yüksek kesimler yanında diğer bölgelere de kar yağdı.

Lefkoşa’da saat 09.30 itibarıyla kar yağışı görülürken, yıllar sonra yağan kar başkentlileri sevindirdi.

Dağlar ve yüksek bölgeler beyaza büründü, yerleşim birimlerine de kar düşmesi vatandaşları ve çocukları sevindirdi.

Birçok kişi sosyal medya hesaplarından kar fotoğrafları veya videoları paylaştı.

Kar sevinci yaşandı

Birçok kişi de çocuklarıyla birlikte kar yoğunluğunun olduğu yerlere akın etti. Kimisi kartopu oynadı, kimisi ise kardan adam yaparak, kar sevincini yaşadı.

Sürücüler Boğaz’da mahsur kaldı

Kar yağışı sevince neden oldu ancak birçok kişi Boğaz bölgesinde araçlarında mahsur kaldı. buzlanmadan dolayı ilerleyemeyen sürücülerin yardımına koşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, Boğaz bölgesinde araçlarında mahsur kalan kişileri kurtardı.

Birçok yol kapatıldı

Polis, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Girne-Lefkoşa anayolunda St. Hilarion kavşağıyla Girne Sevgi Çemberi-alt geçit arasındaki yolu, Alevkayası- Karaağaç yolu, Ardahan - Kantara - Mersinlik, Kaplıca - Kantara ve Turnalar – Kantara yollarını, Girne - Değirmenlik dağ yolunu bir süre trafiğe kapattı. Belediyelerin yollarda kar temizlik çalışması yapmasının ardından sabah saatlerinde trafiğe kapatılan yollar akşam saatlerinde yeniden açıldı.

Selviltepe’de kar kalınlığı 15 santime ulaştı

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, kuzeyden gelen soğuk hava kütlesinin etkisinde kalan ülkede dün hem dağlık bölgelere hem de iç kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu, kar kalınlığının Selviltepe’de 15 cm’ye kadar ulaştığını söyledi.

Buran “Lefkoşa ve bölgesi ağırlıklı olarak kar yağışı aldı. Diğer bazı iç kesimlere kısa sürekli kar yağışı düştü ancak hemen arkasından sağanak yağışın gelmesinden dolayı yerde tutmadı” diye konuştu.

Bugün don olacak

Buran, bugün sabah saatlerinde don olayı beklendiğini ifade ederek “Hava, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde Karpaz bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali yüksek” diye konuştu. “15 Mart Salı günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ülkenin tamamında etkili olabilir” diyen Raif İlker Buran, 16 Mart Çarşamba günü havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacağını; 17 Mart Perşembe günü parçalı, çok bulutlu zamanla sağanak yağmur olacak. 18-20 Mart tarihleri arasında ise hava paçalı bulutlu olacak” dedi.

Mart ayındaki sıcaklıkların mevsim normallerinin 20 derece olduğunu ancak şu anda sıcaklıkların yaklaşık 7 ile 10 derece altında seyretmekte olduğunu belirten Buran, “16 Mart’tan itibaren hava sıcaklıkları 18-20 dereceye çıkacak. 21-22 Mart tarihlerinde mevsim normallerine ulaşacak” dedi.

Ancak Buran, Mart ayı boyunca sıcaklıkların, mevsim sıcaklığının altında seyredeceğine de işaret ederek, 21-22 Mart tarihlerinde sıcaklıkların, peak yapıp, mevsim normallerine yani 20 derecelere ulaşmasından sonra yine düşüş göstereceğini söyledi. Mart ayında “nadiren” kar yağışı görüldüğünü belirten Buran, 10 Nisan 1987’de ülke genelinde kar yağışının etkili olduğunu anımsattı. Buran, Lefkoşa’da en son Şubat 2015’te kar yağışı olduğunu da hatırlattı.