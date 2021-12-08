Kiracılar tepkili

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Palm Beach bölgesinde bulunan, en eski ve en büyük binalarından olan, aynı zamanda şehrin simgelerinden olan Laguna Deniz Yıldızı apartmanı sakinlerinden evlerini boşaltmaları istendi. Gerekçe olarak ise binanın güvensiz olması gösterildi. Duruma tepki gösteren apartman sakinler ise evlerinden çıkmayacaklarını belirtti.

Diyalog muhabirine konuşan Laguna Deniz Yıldızı Apartmanı yönetim kurulu başkanı Ufuk Umay ile yönetim kurulu üyeleri Filiz Tayfun ve Sezal Aydınlı, gerekli raporların 2 ay önce hazırlandığını, masada durduğunu, hatta bu süre zarfı içerisinde birçok kiracı ile sözleşme yenilendiğini söyledi. Apartman yetkilileri, ancak bir anda güvenlik gerekçe gösterilerek kendilerine, “daireleri derhal boşaltın” şeklinde tebligat yapıldığını belirtti. Apartman yetkilileri, binaların yıkılmak yerine tadil edilmesi gerektiğini ve 500’e yakın kişinin mağdur olduğunu ifade etti.

Ufuk Umay: Ondan fazla işyeri ve 120 tane daire boşaltılmak isteniyor



Ufuk Umay, binada inceleme yapıldığını ve sözlü olarak sağlamdır denildiğini ve hazırlanan raporun 2 ay boyunca bekletildiğini ve bir ay önce bir anda kendilerine “Bina güvenli değildir derhal boşalın” şeklinde bildirim yapıldığını anlattı. Umay, bu durumun oldukça düşündürücü olduğuna dikkat çekti. Apartmanda 120 tane dairenin olduğunu, ondan fazla işletmenin bulunduğunu aktaran Umay, 500’e yakın insanın mağdur duruma düştüğünü vurguladı. Apartmanı boşaltmak istemediklerini, bölgeyi terk etmeyeceklerini belirten Umay, konu apartmanlarda ihtiyaç sahibi olan kiracıların da bulunduğunu hatırlatarak, bir hayır kurumu olan vakıflar idaresinin, kendi ilkelerine ters davrandığını da sözlerine ekledi.Filiz Tayfun:Yönetim kurulu üyesi Filiz Tayfun, binanın 50 yıllık bir geçmişi olduğuna, birçok kiracının bölgeyle özdeşleştiğine dikkat çekti. Tayfun, raporda öne sürülen gerekçenin 1974 yılı öncesinde deniz kumu kullanılarak inşa edilmesi gösterildiğini ancak bunun makul olmadığını belirtti. Umay, Limasol, Baf ver Türkiye’den gelen göçmenlerin yerleştirildiği Maraş bölgesindeki evlerin de aynı yöntemle yapıldığını ve eski olduklarını ifade etti. Umay, “Maraş bölgesindeki evleri de mi yıkmanız gerekiyor?” şeklinde konuştu. Binanın güçlendirilmesi için gereken masrafın 6 milyon TL olduğunu belirten Tayfun, 50 yıldır apartmanda kalan insanlara bir anda “derhal boşaltın” denilerek göçmen durumuna sokulduğunu ve bunun büyük travmalara neden olacağını kaydetti.Sezal Aydınlı: Halka mal olduYönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda apartmanda bulunan “Palm House” isimli işletmenin de sahibi olan Sezal Aydınlı ise işletme olarak marka olmak için büyük emekler harcadıklarını, işletmenin halka mal olduğunu, sadece Gazimağusa değil, diğer ilçelerden insanların da işletmeye geldiğini belirtti. Aydınlı, “Biz burayla özdeşleştik, emekler verdik, bize derhal çıkın diyen Vakıflar İdaresi yönetimini şiddetle kınıyorum. Bu Vakıflar İdaresinin kuruluş ve var olma ilkesi ile bağdaşmayan bir harekettir. Yüzlerce insanın yanı sıra, birçok işletme sahibi ve çalışan da mağdur edilmek istemiyor, buradan gitmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.