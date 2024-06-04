Kiracısının sigorta panelini ve su sayacını kırdı

Lefkoşa’da kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan gerginlik önce polise ardından mahkemeye yansıdı.

Kiracısıyla tartıştan Okay Polatkan, kaldığı evin elektrik sigorta panelini ve su sayacını kırdı.

Zanlının daha önce de su sayacı ile sigorta panelini kırdığı belirtildi. Kiracının tamir ettiği, zanlının 6 gün sonra yeninden hasar verdiği açıklandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, zanlının 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında Lefkoşa’da kirası olan A.S.’nin kalmakta olduğu evin elektrik sigorta panelini ve su sayacının ahşap sopayla kırdığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde kiracısının elektrik paneliyle su sayacağını tamir etmesi halinde yine hasara uğratacağını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 24 Mayıs 2024 tarihinde de aynı suçtan dolayı tutuklanarak, teminata bağlandığını belirtti. Polis memuru, zanlının ifadesinde sayacı ve paneli kırarken ahşap sopa kullandığını itiraf etiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve ikişer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024, 10:00